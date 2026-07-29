Muere actor y músico ganador de un Óscar en accidente de tránsito

El músico y actor irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras sufrir un accidente de motocicleta en Lucan, en las afueras de Dublín, Irlanda.

Según medios internacionales como El País, la policía irlandesa recibió el reporte de una colisión de un solo vehículo poco antes de las 4:30 a. m. de este miércoles. Los servicios de emergencia atendieron al artista en el sitio, pero falleció poco después.

El accidente ocurrió en Lower Road, en Lucan. La Garda Síochána mantiene una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

La agencia ATC Management, representante del artista, confirmó su muerte mediante un comunicado.

Hansard alcanzó reconocimiento mundial por su participación en la película Once, estrenada en 2007. En el filme interpretó a un músico callejero junto a la actriz y cantante Markéta Irglová.

La producción también marcó uno de los mayores éxitos de su carrera musical. Hansard e Irglová compusieron e interpretaron Falling Slowly, canción que obtuvo el Óscar a Mejor Canción Original durante la ceremonia de 2008.

El artista nació en Ballymun, Dublín, en 1970. Desde joven comenzó a tocar música en las calles de la capital irlandesa. En 1990 fundó la banda The Frames, agrupación con la que publicó seis discos de estudio.

Su carrera también incluyó una participación en la película The Commitments, estrenada en 1991. En esa producción interpretó al guitarrista Outspan Foster.

Tras el éxito de Once, Hansard continuó su trayectoria musical junto a Irglová en el dúo The Swell Season. La agrupación publicó tres álbumes. Su último trabajo fue Forward, lanzado en 2025.

Como solista, el músico publicó cinco álbumes. Su producción Didn’t He Ramble recibió una nominación al Grammy como Mejor Álbum de Folk en 2016.

Hansard mantuvo su actividad artística hasta los últimos meses de su vida. También destacó por su trabajo en favor de las personas en situación de calle en Dublín. Desde 2010 impulsó una colecta benéfica cada 24 de diciembre en apoyo de la Dublin Simon Community.

Glen Hansard deja a su esposa, la poeta finlandesa Maire Saaritsa, y a su hijo Christy, de tres años.





