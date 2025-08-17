Muere actor Terence Stamp, recordado por su papel como villano de Superman

Terence Stamp, reconocido actor británico, murió a los 87 años. La noticia fue confirmada por su familia este domingo, según medios internacionales como El País.

Reconocido por su interpretación del villano general Zod en Superman, Stamp dejó una carrera cinematográfica que abarcó más de seis décadas, marcada por papeles emblemáticos y colaboraciones con directores de renombre.

Las causas de su muerte no fueron detalladas en el comunicado familiar, que destacó su labor como actor y escritor, la cual “continuará inspirando a nuevas generaciones”.



Terence Stamp nació en 1938 en el East End de Londres y vivió la ciudad durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a una beca, estudió actuación en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art, donde compartió vivienda con Michael Caine. Durante los años sesenta formó parte del movimiento Swinging London y mantuvo una relación sentimental con la actriz Julie Christie.



Su debut cinematográfico llegó en 1962 con Billy Budd, adaptación de la novela de Herman Melville dirigida por Peter Ustinov, papel que le valió una nominación al Oscar. Tres años después, su actuación en El coleccionista de William Wyler le consagró en el Festival de Cannes. Aunque se barajó su incorporación como James Bond tras Sean Connery, el proyecto nunca prosperó y Stamp se trasladó a Italia, donde trabajó con Federico Fellini y Pier Paolo Pasolini.



El gran reconocimiento internacional le llegó en 1978 con Superman, interpretando al general Zod junto a Christopher Reeve. Según contó el propio actor, en ese momento se encontraba en un ashram en India explorando el yoga tántrico, hasta que la llamada de su agente lo llevó a uno de sus papeles más recordados.



Durante las décadas posteriores, Stamp continuó su trayectoria en producciones como Wall Street en los años ochenta, Beltenebros con Pilar Miró en los noventa, y el éxito internacional Priscilla, reina del desierto. En la última década, participó en Ojos grandes (2014) de Tim Burton y Última noche en el Soho (2021).







