Muere actor Robert Redford a los 89 años

El actor Robert Redford, uno de los grandes íconos del cine estadounidense, murió a los 89 años en su residencia en Utah. La noticia fue confirmada por su representante, Cindi Berger, y reportada inicialmente por The New York Times este martes, lo que generó un inmediato eco en medios de todo el mundo.

Otros medios internacionales como El País, CNN y TVE también han replicado la lamentable noticia. Aún se desconocen las causas de muerte.

Redford, cuya carrera abarcó más de seis décadas, fue protagonista de clásicos como Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), El golpe (The Sting, 1973) y Todos los hombres del presidente (All the President’s Men, 1976). En 1980 obtuvo el Oscar a mejor dirección por Gente corriente (Ordinary People), consolidándose como una de las figuras más respetadas de Hollywood.

El legado de Sundance

Más allá de la actuación, Redford será recordado por fundar el Sundance Institute y el Festival de Cine de Sundance, espacios que se convirtieron en plataformas clave para el cine independiente en Estados Unidos y a nivel global.

Con una trayectoria marcada por su carisma en pantalla y su compromiso social y ambiental, Redford anunció su retiro de la actuación en 2018, tras la película The Old Man & the Gun . Sin embargo, continuó vinculado a proyectos audiovisuales y a su labor en defensa de la naturaleza.

El cine pierde hoy a una de sus leyendas más admiradas, un artista que trascendió la fama para convertirse en símbolo de integridad creativa y compromiso cultural.







