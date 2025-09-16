Muere actor Robert Redford a los 89 años
La noticia fue confirmada este martes por 'The New York Times'.
El actor Robert Redford, uno de los grandes íconos del cine estadounidense, murió a los 89 años en su residencia en Utah. La noticia fue confirmada por su representante, Cindi Berger, y reportada inicialmente por The New York Times este martes, lo que generó un inmediato eco en medios de todo el mundo.
Otros medios internacionales como El País, CNN y TVE también han replicado la lamentable noticia. Aún se desconocen las causas de muerte.
Redford, cuya carrera abarcó más de seis décadas, fue protagonista de clásicos como Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), El golpe (The Sting, 1973) y Todos los hombres del presidente (All the President’s Men, 1976). En 1980 obtuvo el Oscar a mejor dirección por Gente corriente (Ordinary People), consolidándose como una de las figuras más respetadas de Hollywood.
El legado de Sundance
Más allá de la actuación, Redford será recordado por fundar el Sundance Institute y el Festival de Cine de Sundance, espacios que se convirtieron en plataformas clave para el cine independiente en Estados Unidos y a nivel global.