Muere actor de 'Indiana Jones' y 'Harry Potter' a los 82 años

El actor británico Michael Byrne murió el pasado 20 de junio a los 82 años, según confirmaron medios internacionales como Infobae y El Espectador este martes. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su fallecimiento.



Byrne dejó una extensa trayectoria de más de seis décadas en la actuación, con más de 150 créditos en cine, televisión y teatro. Su carrera estuvo marcada por papeles secundarios de gran impacto en algunas de las producciones más populares del cine.



Entre sus personajes más recordados figura el del coronel Ernst Vogel en Indiana Jones and the Last Crusade, uno de los principales antagonistas de la tercera entrega de la saga protagonizada por Harrison Ford.



También interpretó a Smythe en Braveheart, película ganadora del Óscar dirigida y protagonizada por Mel Gibson.



Los fanáticos de la saga de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, también lo recuerdan por dar vida a Gellert Grindelwald en una breve aparición que mostró una versión anciana del personaje, antes de que fuera interpretado por otros actores en la franquicia derivada.



En televisión, Byrne participó en 67 episodios de la serie británica Coronation Street, donde interpretó a Ted Page. Además, formó parte del elenco de películas bélicas como The Eagle Has Landed y A Bridge Too Far.



Nació en Londres en 1943, estudió actuación en la Central School of Speech and Drama. Durante la década de 1960 integró la compañía de Laurence Olivier en el National Theatre, con sede en el Old Vic, donde inició una destacada carrera sobre los escenarios.



En 2010 regresó al teatro para participar en una producción de Romeo y Julieta en el Bristol Old Vic, consolidando una trayectoria que combinó el teatro clásico con el cine comercial y la televisión.



