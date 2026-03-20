Muere actor Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, murió a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado.

​"Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz", dijo el texto publicado en las redes sociales del actor.

Los familiares describieron a Norris como un hombre cercano y fundamental en sus vidas.

​"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", señalaron.

El comunicado resaltó los valores que guiaron su vida.

​"Él vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones alrededor del mundo y dejó un impacto duradero en muchas vidas", expresó la familia.

Los allegados también agradecieron el apoyo de sus seguidores.

​"El amor y respaldo que recibió de los fanáticos en todo el mundo significaron mucho para él. Para él, ustedes no eran solo fanáticos, eran sus amigos", añadieron.

Además, la familia hizo referencia a su estado de salud reciente.

"Sabemos que muchos escucharon sobre su reciente hospitalización y agradecemos profundamente las oraciones y el apoyo que le enviaron", indicaron.

La familia solicitó respeto y privacidad durante el duelo.

​"Mientras afrontamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad en este momento. Gracias por quererlo junto a nosotros", concluyó el mensaje.

El portal TMZ informó ﻿u﻿n día antes que el actor sufrió una emergencia médica y que médicos lo trasladaron a un hospital en Hawái, en la isla de Kauai. La oficina de representación del actor no brindó declaraciones a la agencia AFP en ese momento.





​Norris construyó una sólida trayectoria en el cine de acción durante las décadas de 1970 y 1980. El actor destacó por su dominio de las artes marciales y protagonizó múltiples producciones que lo consolidaron como un ícono del género.

El artista también alcanzó el grado de cinturón negro en varias disciplinas y creó su propio sistema de combate, conocido como Chun Kuk Do.



El propio Norris mostró actividad en redes sociales días antes de su fallecimiento. El actor celebró su cumpleaños número 86 con un video en el que entrenaba.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", afirmó en esa publicación.

El legado de Norris permanece en la cultura popular, donde millones de seguidores lo reconocen como símbolo de disciplina, fortaleza y perseverancia.