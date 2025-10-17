Muere Ace Frehley, guitarrista y fundador de Kiss

Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de la banda de glam metal estadounidense, Kiss, murió este jueves, la noticia fue confirmada por la familia del cantante.



Según medios internacionales como Us Weekly, Frehley falleció a los 74 años, “rodeado de su familia” en Morristown, Nueva Jersey, tras estar varios días hospitalizado luego de una hemorragia cerebral que sufrió luego de una caída en su estudio de su hogar.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas mientras dejaba este mundo”, declaró la familia del guitarrista a Weekly.

Fundó la banda en 1973 junto al otro guitarrista Paul Stanley, al bajista Gene Simmons y al baterista Peter Criss y de inmediato se hicieron popular en la escena del rock no solo por su música, sino también por su excéntrico maquilla y adoptar la personalidad de personajes de cómic: Frehley era conocido como “Space Ace” y ”Spaceman”.

El guitarrista y la banda fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2014.

