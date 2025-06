Muere a los 82 años Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys

Brian Wilson, fundador y líder creativo de The Beach Boys, murió a los 82 años, según confirmó su familia a través de sus redes sociales.

La noticia fue anunciada este miércoles, aunque no se han brindado detalles sobre las causas del deceso.

​"Tenemos el corazón roto al anunciar que nuestro querido padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento", anunció su familia en un mensaje en su cuenta en Instragram.

El estadounidense fue reconocido por transformar la música pop con su visión melódica y producción revolucionaria, Wilson fue el autor intelectual detrás de clásicos como Good Vibrations, California Girls y God Only Knows. Su legado lo posiciona como uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Wilson, el mayor de tres hermanos músicos, lideró el ascenso de The Beach Boys desde una banda juvenil del sur de California hasta convertirse en íconos globales del surf y la cultura veraniega en los años sesenta. Mientras Dennis tocaba la batería y Carl la guitarra, Brian se encargaba del bajo y, sobre todo, de componer, arreglar y dirigir las grabaciones.



La historia de los Beach Boys no solo está marcada por el éxito: detrás del brillo de las armonías y las letras soleadas, Wilson libró profundas batallas personales. Su búsqueda obsesiva de la perfección sonora lo llevó a crisis de salud mental, retiros de giras y conflictos internos.



A pesar de estos retos, la banda logró posicionar más de 30 sencillos en el Top 40, vendiendo más de 100 millones de discos a nivel mundial. Su obra maestra Pet Sounds (1966) fue elegida el segundo mejor álbum de todos los tiempos por la revista Rolling Stone en 2003, detrás de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles, grupo que públicamente reconoció la influencia directa de Wilson.



Durante sus últimos años, Wilson realizó giras interpretando Pet Sounds y su ambicioso proyecto Smile, acompañado de jóvenes músicos que lo reverenciaban. Su figura también inspiró a artistas de generaciones posteriores como Janelle Monáe, Animal Collective y The Go-Go’s.



Más allá de la música, su historia personal, entre la genialidad y el sufrimiento, convirtió a Wilson en una figura trágica y profundamente humana. Su timidez, su sordera parcial y sus batallas mentales contrastaban con la alegría eterna que transmitía su obra.



La música de Brian Wilson seguirá evocando el verano, el anhelo, la juventud y una nostalgia luminosa que no se borra con el tiempo.