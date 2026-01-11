Muere a los 69 años T.K. Carter, rostro habitual del cine y la televisión

El mundo del cine y la televisión despide hoy a Thomas Kent Carter, conocido por el público como T.K. Carter, un actor que durante décadas acompañó a millones de espectadores desde la pantalla. Fue hallado sin vida el viernes 9 de enero en su casa en Duarte, California. Tenía 69 años.

Según medios internacionales, una llamada de emergencia alertó a las autoridades a última hora de la tarde. Cuando los equipos médicos llegaron al lugar, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

De forma preliminar, se indicó que la muerte habría ocurrido por causas naturales, aunque no se han brindado detalles médicos oficiales.

Carter fue parte de producciones que marcaron época. Participó en el clásico de ciencia ficción y terror “The Thing” y se ganó el cariño del público televisivo con su trabajo en la serie “Punky Brewster”.

No era un actor de escándalos ni de grandes titulares, pero sí un rostro familiar, constante y cercano.

A lo largo de su carrera supo moverse entre la comedia y el drama con una naturalidad que lo hacía creíble y humano.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida, recuerdos y agradecimientos de fanáticos y colegas.



