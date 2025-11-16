Muere a los 59 años Todd Snider, estrella del country alternativo

El reconocido músico de alt‑country y Americana Todd Snider falleció a los 59 años, confirmaron su familia y su sello discográfico, Aimless Records, a través de un comunicado en Facebook.

"La sede de Aimless, Inc. está con el corazón roto al compartir que nuestro fundador, nuestro héroe del folk, nuestro poeta del mundo, nuestro vicepresidente del Departamento de Cambio Abrupto, el narrador de historias, nuestro querido Todd Daniel Snider ha partido de este mundo" se lee en el comunicado.

Su familia había informado el viernes 14 de noviembre que Snider se encontraba hospitalizado debido a una neumonía ambulante, tras presentar dificultades para respirar.

Inicialmente fue ingresado en un hospital en Hendersonville, Tennessee, y posteriormente fue transferido para recibir “tratamiento adicional” a medida que su situación se complicó.

A principios de noviembre, Snider había cancelado su gira en apoyo de su último álbum High, Lonesome and Then Some, luego de ser víctima de un asalto violento que le causó heridas graves, según revelaron sus redes sociales.

Durante su carrera, Todd Snider se consolidó como una de las figuras más importantes del alt‑country y la música folk estadounidense, influenciado por leyendas como Guy Clark, John Prine y Kris Kristofferson.

Entre sus álbumes más destacados se encuentran East Nashville Skyline (2004) y Alight (1998), que lo posicionaron como un referente de la música independiente y del Americana.

Snider será recordado por su capacidad para contar historias con sensibilidad, su crítica social y su inconfundible estilo que combinaba country, folk y rock.

