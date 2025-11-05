‘MTV de vuelta al cole’: Exintegrantes de NUE brillarán en especial del 2000

Este domingo 9 de noviembre, el Jazz Café Escazú abrirá sus puertas para recibir el concierto especial MTV después del cole, una propuesta que busca transportar al público a los años 2000, cuando las tardes frente al televisor y el canal MTV marcaban el pulso cultural de toda una generación.



La iniciativa es dirigida por el pianista y productor Pepe Campos, exintegrante de Nace una Estrella (NUE), quien se reunirá nuevamente con Alejandro Galarza, también recordado por su paso por NUE. Ambos artistas compartirán escenario junto a una banda conformada por músicos de amplia trayectoria en la escena nacional.



Para Galarza, formar parte de esta producción es un reencuentro significativo tanto personal como profesional.

​“Trabajar con Pepe otra vez es un privilegio. Muchos no entienden que es un músico de primer mundo. Uno se siente muy afortunado de conocerlo y trabajar con él. La gente puede esperar la mejor música de la nostalgia millennial, y en mi caso, un espacio para mostrar mi faceta en el hip hop”, expresó.

Un viaje a las tardes sin redes



Campos señala que la intención del concierto va más allá de interpretar canciones icónicas.



​“Estoy muy contento de poder dar esta experiencia a las personas de mi generación y tocar la música con la que crecimos. Queremos regresar a esas tardes dosmileras en las que, sin internet o con uno muy básico, encendíamos el televisor para ver estos videos que siguen siendo recordados con mucho cariño".

Además, este reencuentro entre excompañeros de NUE forma parte de una cadena de colaboraciones recientes.

​“Hace poco me uní con Jeff-On, y ahora para 'MTV después del cole' pude invitar a Alejandro. Esa es una de las mayores oportunidades que deja el programa: conocer y seguir en contacto con artistas talentosos que hoy están listos para sumar a la escena musical nacional”, añadió Campos.

La Banda “Millennial TV”

El concierto será interpretado por músicos que vivieron y sintieron la era MTV, lo que asegura una interpretación cargada de memoria afectiva:



​Horacio París: Batería.

Allan Chinchilla: Bajo.

Gil Carazo: Guitarra.

Pepe Campos: Piano y producción.

Tefy Jiménez: Voz.

Carlos Cisneros: Voz y guitarra.

Alejandro Galarza: Voz y rap.

Quienes asistan podrán escuchar canciones de Britney Spears, Avril Lavigne, The Killers, Evanescence, Rihanna, My Chemical Romance, Coldplay, Simple Plan, Green Day, The Black Eyed Peas, Alicia Keys y Christina Aguilera, entre otros nombres emblemáticos.



El espectáculo también incluirá un medley de Dance/Techno con temas como Safri Duo y melodías asociadas al Mundial Corea-Japón 2002, además de otros guiños elaborados especialmente para quienes vivieron su adolescencia entre discos compactos y programación musical.



Detalles del evento



Fecha: Domingo 9 de noviembre, 2025.



Hora: 7:30 p. m.



Lugar: Jazz Café Escazú.



Entradas: https://www.tiquetebox.app/e/mtv2025.

