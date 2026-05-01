Montserrat del Castillo se sincera en nuevo pódcast: “Abro mucho mi corazón”

La presentadora de televisión, Montserrat del Castillo, lanzó este jueves su más reciente proyecto: se trata de un pódcast llamado Entre dudas y fe, el cual realiza junto a su amiga María José Quesada.

“María José no tiene nada que ver con la farándula; de hecho, el pódcast no tiene nada que ver con la farándula, no tiene nada que ver con chismes, se sale por completo de lo que yo siempre he hecho; más bien, son dos personas reales, dos mujeres reales que han vivido cosas que todo el mundo pasa”, relató Del Castillo.

El programa nace partiendo del dolor propio y su intención es hablar desde la perspectiva y la experiencia de sus presentadoras.

"Vamos a tocar temas diversos; la idea es apoyar y acompañar a otras mujeres en sus procesos y que entiendan que todas hemos pasado y sentido lo mismo y que al hacer comunidad podemos ser más fuertes entre nosotros”, acotó.

El primer episodio, estrenado este jueves, se llama "Me siento mierda", una expresión que, desde el punto de vista de la también empresaria, se usa cuando alguien se siente mal.

“Queremos ser completamente realistas y usar expresiones que naturalmente nosotras utilizamos cuando nos sentimos demasiado mal, y se desarrolla con base en el divorcio que yo tuve, nunca desde la victimización, sino siempre desde la responsabilidad. Yo abro mucho mi corazón ahí, pero también cuido todas las partes; la idea no es exponer nada personal, sino hablando de las cosas que yo pude aprender a raíz de uno de los momentos más difíciles de mi vida”, concluyó la presentadora de De Boca en Boca.