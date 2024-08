Montserrat del Castillo explica por qué estuvo alejada de ‘De Boca en Boca’

La reconocida modelo y presentadora de televisión, Montserrat del Castillo, estuvo un poco alejada de De Boca en Boca y los televidentes han notado su ausencia en algunas transmisiones.



Teletica.com conversó con Del Castillo, quien contó que hace mes y medio enfrentó una gripe muy fuerte, luego sufrió de problemas estomacales y ahora, por indicación médica, debe inyectarse vitaminas.

​"No sabemos muy bien qué fue el cuadro que me dio, era una gripe muy, muy fuerte, luego bronquitis y ahora me tengo que estar poniendo bombas de vitaminas para subirme las defensas y recuperarme. Sí, me ha atrasado en el trabajo, en los entrenos, en mi casa. El problema es ese, que entre tantas cosas no se puede descansar.

"Con toda esta situación, me ha quedado un toque complicado ir al canal y si no es una cosa, es la otra, me dio como un reflujo fatal, pero ya estoy mucho mejor, gracias a Dios", dijo.