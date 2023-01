Montse del Castillo relata momentos de angustia que vivió por grave infección de su hijo

El pequeño empezó con un dolor de estómago y, aunque tuviera sueño, no lograba dormirse. La conductora de De Boca en Boca decidió llamar al pediatra para informarle sobre esta situación, y él le recomendó darle un medicamento, pero esto no fue suficiente para calmar el dolor.

"Tuvo deposiciones con sangre y cuando vi eso, que nunca había pasado, me alarmé tanto que dije que lo iba a llevar a Emergencias. Eso fue a la 1 a. m. del miércoles. Como uno es mamá primeriza, uno se alarma, entré en pánico, estaba sola y nadie me contestaba. Mi esposo estaba trabajando de madrugada en Santa Cruz, atendiendo a un montón de gente. Yo no paraba de temblar, lloraba un montón e intentaba calmarme, y no lo lograba", reveló la presentadora a Teletica.com.

"Quedo con el aprendizaje y empatía con otras mamás que no tienen cómo llevarlos al hospital, que pasan por situaciones graves, pronósticos sin retorno, mamás que están solas, no tienen apoyo económico ni moral. ¡Qué valientes, mis respetos! Estoy muy sensible ante las otras circunstancias de otras personas. La maternidad es un reto porque uno, constantemente, está preocupado y angustiado de que no le pase nada a su hijo. Me ha conmovido mucho y rezo por ellas", concluyó la también modelo.