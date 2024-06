Montse, Bis y Mau se despiden de Natalia Monge: “Su crecimiento es el crecimiento de todos”

La presentadora de De Boca en Boca, Natalia Monge, se despidió este viernes del programa, de sus colegas y del público que la vio en pantalla durante los últimos dos años y medio.

Monge puso fin a esta etapa para asumir un nuevo reto: unirse al equipo del renovado Buen Día, a partir del 1° de julio.

Montserrat del Castillo, compañera de Natalia en el espacio de espectáculos y farándula, reconoció que es un día “entre nostálgico y de fiesta”.

“Al principio, me costó mucho asimilar la noticia. Lloré, pasé como tres días en shock, hasta que lo pude asimilar y pude entender que esto significa el crecimiento de ella y, por ende, me tiene que alegrar muchísimo. Yo le había pedido a Dios que me diera una compañera buena, que fuera mi amiga y pudiéramos hacer equipo, y eso fue justamente lo que Diosito hizo con Nati, cuando la trajo a nuestras vidas y al programa.

“Se convirtió en una amiga para mí y la admiro mucho, en muchos aspectos: como mamá es extraordinaria; profesionalmente, su talento habla por sí solo; pero hoy sí me siento entre querer estar feliz para ella, porque no quiero que sea un momento feo; pero sí me duele, me siento rara, y también estoy muy feliz: el crecimiento de ella es el crecimiento de todos”, comentó Del Castillo a Teletica.com.