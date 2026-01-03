Montador del toro Antiplano: “Tengo la nariz quebrada y cuatro cortadas”

El montador Jason Rodríguez Céspedes, quien este viernes montó al toro El Antiplano, sufrió una fractura en su nariz y “cuatro cortadas” en el rostro.



Así lo confirmó él mismo durante una entrevista con Teletica.com.



El vecino de El Tejar de El Guarco, en Cartago, fue trasladado hasta el Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, y tras una jugada que no alcanzó los 8 segundos necesarios para registrar un puntaje (ver video adjunto).

“Me atendieron en el Hospital de Heredia, me cosieron y me hicieron placas. En las placas salió que estaba quebrado de la nariz, entonces me mandaron al Hospital México donde el otorrino. Cuando llegué, me acomodaron la nariz un poco, pero como estaba tan inflamado me dijieron que fuera dentro de cuatro días a ver qué pasa, a ver si me tienen que operar o qué”, dijo el montador a este medio.

Rodríguez indicó que este sábado “está un poco adolorido y con mucho dolor de cabeza”. Por el momento, se encuentra en su casa, a la espera de la nueva valoración médica.

​“El tercer brinco fue en el que me conectó la primera vez, y al sexto brinco me volvió a conectar, que fue en el que me dejó un poco mareado, perdí la sentadera y ya me caí. Sentía donde me bajaba la sangre”, contó.

Aunque apenas hace dos años y medio empezó a montar, no es la primera vez que este vaquero sufre un incidente de este tipo.



​“Dos veces antes: una vez quedé inconsciente en un toro que se llama Relámpago, de Luis Collado, y la segunda fue cuando monté el toro El Gusano de Pepe Chavarría”, concluyó Rodríguez.

Precisamente, El Gusano será uno de los toros presentes en la final del Campeonato de Monta, programado para este domingo 4 de enero en la arena de Pedregal.

Puede disfrutarlo a través de Canal 7, Teletica.com o la app TDMAX.

