'Monotonía': Shakira le canta al mundo los motivos de su ruptura con Piqué

Shakira lanza su nueva canción, quizás una de las más esperadas del año, tras su separación con Gerard Piqué: Monotonía.

El tema, que también estrenó su video, fue grabado en conjunto con Ozuna, artista urbano puertorriqueño.

¿Estará dedicada al jugador del Barcelona? Los mensajes en las redes sociales de la artista así lo hacen sospechar: “Un corazón atravesado por una espada y una letra de despecho, de desamor”.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría (…) De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, dice parte de la letra de la canción.

El video muestra a Shakira siendo impactada por un proyectil, que le atraviesa su pecho y le saca el corazón, el cual es pisoteado por la gente que transita.





“Cuando sentían que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones y sentía que revivía, y salía fortalecida”, dijo Shakira al medio ELLE España, asegurando que este álbum la emociona mucho.

El disco, según había adelantado, cuenta con canciones en inglés y español, y tiene distintos géneros.

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real”, profundizó la cantautora, mostrando decepción por ver cómo se ha “vulgarizado” su ruptura en los medios de comunicación.

Sumado a su separación, la colombiana enfrenta un caso por supuesto fraude fiscal en España, donde la justicia pide ocho años de prisión en su contra.