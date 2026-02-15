Modska y 13 Millas de Libertad compartirán escenario por primera vez en 30 años

Modska y 13 Millas de Libertad, dos agrupaciones clave del ska costarricense en la década de los noventa, volverán a compartir escenario el próximo 22 de febrero en Amón Solar.

El evento busca reconectar con aquella generación que impulsó el movimiento ska local y que se mantiene cerca de la escena.

“Volver a tocar con Modska es muy especial. Con algunos estuvimos en el mismo cole y crecimos en el mismo barrio. Revivir esos conciertos que hacíamos en patios de casas y fiestas de colegio hace que este show sea distinto”, comentó Joan Cerdas, conocido como Mr. Kowalsky, músico costarricense radicado en Francia y cantante de 13 Millas de Libertad.

El concierto utilizará incluso el mismo arte del afiche del primer evento que compartieron hace casi 30 años, como un guiño a la historia de la escena.

“Calculamos que fue hace casi tres décadas cuando tocamos juntos por primera vez”, agregó Cerdas.

La jornada también contará con la participación de Buena Suerte y Wise Up, dos bandas emergentes en la escena independiente.





El show se realizará el domingo 22 de febrero en Amón Solar, a partir de las 3 p. m. Las entradas están disponibles por SINPE al número 8844-9109.