Modska y 13 Millas de Libertad compartirán escenario por primera vez en 30 años

Dos de los pioneros del ska costarricense revivirán la esencia de los años noventa con un show especial.

Modska.
Por Adrián Fallas 15 de febrero de 2026, 9:00 AM

Modska y 13 Millas de Libertad, dos agrupaciones clave del ska costarricense en la década de los noventa, volverán a compartir escenario el próximo 22 de febrero en Amón Solar.

El evento busca reconectar con aquella generación que impulsó el movimiento ska local y que se mantiene cerca de la escena.

“Volver a tocar con Modska es muy especial. Con algunos estuvimos en el mismo cole y crecimos en el mismo barrio. Revivir esos conciertos que hacíamos en patios de casas y fiestas de colegio hace que este show sea distinto”, comentó Joan Cerdas, conocido como Mr. Kowalsky, músico costarricense radicado en Francia y cantante de 13 Millas de Libertad.

El concierto utilizará incluso el mismo arte del afiche del primer evento que compartieron hace casi 30 años, como un guiño a la historia de la escena. 

“Calculamos que fue hace casi tres décadas cuando tocamos juntos por primera vez”, agregó Cerdas.

La jornada también contará con la participación de Buena Suerte y Wise Up, dos bandas emergentes en la escena independiente.


El show se realizará el domingo 22 de febrero en Amón Solar, a partir de las 3 p. m. Las entradas están disponibles por SINPE al número 8844-9109.

