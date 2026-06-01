Modo mundialista: 'Buen Día' estrena segmento de 30 minutos dedicado a la Copa del Mundo

Buen Día anunció el lanzamiento de una nueva franja de 30 minutos dentro del programa dedicado al Mundial. El espacio combinará información, análisis y contenidos de entretenimiento a partir de este lunes.



El nuevo segmento forma parte de la propuesta editorial del espacio matutino. Tendrá contenido relacionado con el entorno del Mundial y su impacto en la vida cotidiana.

Así lo confirmó a Teletica.com Jennifer Segura, presentadora y jefa de información de la revista matutina de Teletica.



La sección incluirá un bloque llamado “Taquito de ojo”. Este espacio estará enfocado en momentos llamativos del torneo y su entorno.



También se desarrollará un “ABC del Mundial”. En este segmento se explicarán temas básicos del fútbol internacional y del formato del torneo. Entre los temas se abordarán aspectos como la organización con múltiples sedes y el aumento de selecciones participantes.



Esta media hora incorporará dinámicas con participación del público. Se incluirán juegos y actividades durante la transmisión.



Además, se presentarán historias relacionadas con futbolistas, sus familias y situaciones cotidianas vinculadas al entorno deportivo. El objetivo es mostrar una mirada cercana al fenómeno del Mundial.



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