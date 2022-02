Modelo tica en 'OnlyFans': "A la gente le incomoda la desnudez, pero es lo más natural que existe"

A Karla Sequeira la aplicación ‘Only Fans’ le cambió la vida. Al principio tenía sus dudas sobre crear una cuenta por todas las consecuencias que esto le podría suponer. Sin embargo, se armó de valor y descubrió un mundo en el que se siente libre para expresarse con su cuerpo.

Esta joven de 21 años oriunda de San José pudo cumplir, gracias a estos nuevos ingresos, el sueño de su mamá: jubilarse en la playa y vivir juntas en Puntarenas.

Sequeira considera que esta plataforma es “una bendición" y dice que no lo cambiaría por nada. Sobre los secretos que hay detrás del mundo de ‘Only Fans’, Sequeira amplía más detalles en la siguiente entrevista con Teletica.com.

¿Por qué decidió ingresar al mundo de ‘Only Fans’?

Todo empezó hace tres años, antes de la pandemia, estuve metida en el mundo del modelaje y empecé a ver chicas que tenían Only Fans y hacían contenido. Siempre me dio esa curiosidad, saber de qué se trata la plataforma. Investigué y me gustó la idea porque, más allá del contenido, uno empieza a conocer personas y a ver evolución a la hora de crear el contenido. Es muy chiva recibir un pago por subir un contenido, porque es pura inspiración. Gracias al modelaje me sentí más libre de expresarme con mi cuerpo, entonces no fue algo de la noche a la mañana, lo analicé muchísimo.





¿Sus papás están enterados?

Sí, yo antes de hacerlo lo hablé con mis papás, porque siempre va a estar la gente hablando y criticando. Entonces sí tuve esa confianza desde un principio para poder adentrarme más en Only Fans. Yo siempre he tenido una relación muy abierta con mis papás y nunca les he ocultado lo que hago. Fue muy relajado, yo le dije a mi mamá: "voy a empezar a hacer Only Fans" y me dijo: "está bien, yo la apoyo, usted hace con su cuerpo lo que usted quiera". Eso fue un impulso mucho mayor al tener ese apoyo y confianza de las personas más importantes para mí. Porque a pesar del dinero que se hace en la plataforma, es un trabajo que conlleva muchos riesgos, hay muchos pros y contras.

¿Siente que las mujeres se han empoderado con ‘Only Fans’?

Yo desde que empecé a hacer Only Fans me empecé a conocer más a mí misma tanto física como espiritualmente. La aplicación no es solo para contenido explícito, a como se pueden publicar fotos, se puede publicar música, películas, animación; es una infinidad de contenido. Yo me sentí muy libre a expresar con mi cuerpo lo que muchas chicas no podían, sé que no es fácil ponerse al frente de una cámara y tomarse fotos desnudas artísticas. Llegué a tomar una fuerza y empoderamiento. Yo me siento imparable. A la gente le incomoda la desnudez, pero es lo más natural que puede existir. Entonces yo, a raíz de los desnudos artísticos, llegué a tener esa libertad de expresión. Así que sí siento que ayuda mucho al empoderamiento, hablo desde mi experiencia y conozco a chicas que comparten este sentimiento.

¿Qué consejos le daría a las mujeres que quieren meterse en el mundo de 'Only Fans'?

Yo ya me he topado con chicas que me dicen: "Karla quiero hacerme Only Fans ¿qué me recomienda?" Y lo primero que digo es tener confianza en sí misma y atenerse a la exposición que pueda llegar a tener. Porque a pesar de que le vaya muy bien por su contenido creativo, estamos en Costa Rica y lastimosamente hay personas que estos contenidos le molestan. Siempre va a existir ese miedo de que hay de terceras personas publicando el contenido y pasándolo, y es un tema que se sale de las manos del creador de contenido. Eso me parece una falta de respeto, pero uno es consciente de todo lo que puede llegar a pasar. Entonces, hay que tener muchísima seguridad consigo misma y con el entorno que nos rodea. Algunas chicas me dicen "es que me da miedo que se den cuenta mis papás o mi novio" entonces, si ya tienen muchos contras, es mejor no hacerlo.

¿A usted qué consecuencias negativas le ha traído?

En ‘Telegram’ había un foro, un sitio web, que publicaba fotos de chicas y muchos hombres pedían contenido de esas mujeres gratis y yo me di cuenta que mi contenido se publicó ahí. Entonces, yo le conté a mi mamá que estaban publicando mis fotos y que eso se salía de mis manos. Mi mamá me dijo: "está bien, tranquila, yo sé que usted no está haciendo nada malo". Y síi llega a ser un poco doloroso, a la hora de salir a veces la gente se le queda viendo extraño a uno, pero uno se atiene a este tipo de consecuencias, trato de estar tranquila, no me avergüenzo y trato de que no me afecte.

¿Cuál es la diferencia entre ‘Only Fans’ y el contenido pronográfico?

En las páginas pornográficas, más allá de los videos que ven las personas, hay un trasfondo de violaciones, enfermedades, faltas de respeto, y demás que no vemos. Porque, en la fantasía, los consumidores no le pone atención a essos elementos. Hemos visto gran cantidad de actrices porno contando malas experiencias en ese ámbito que han afectado su vida. No debería de existir una comparación entre la pornografía y Only Fans, porque en mi caso yo soy mi propia jefa, no tengo un director. Yo lo que hago, lo hago de una manera segura y cómoda. En Only Fans uno puede expresarse libremente sin sentirse presionado y eso es muy diferente a lo que la gente está acostumbrada. A la gente le molesta porque la mujer obtiene esa libertad de expresión, no van a ver videos machistas como ocurre con la pornografía.

¿Qué tipo de contenido ofrece a su público?

Yo amo mi cuerpo, me mato en el gimnasio para verme como me veo. Estoy muy feliz con mi cuerpo, y por eso me encanta mostrarlo, pero no de una forma vulgar, sino sexy. Trato que mi contenido se vea sensual y fino, pero que no pase la línea a lo vulgar. Sin embargo, yo considero que las chicas pueden publicar lo que quieran y nadie debería de juzgarlas. Sí es contenido explícito, pero se puede llegar a ver de todo, el contenido es muy variado, pero no es contenido pornográfico como la gente podría pensar.





¿El contenido es solamente de su persona o también con acompañantes?

Es contenido es mío únicamente. He hecho sesiones con otras chicas, pero el contenido que yo publico es mío únicamente.

¿Tiene un equipo de producción que le ayude?

A mí me gusta que mi contenido se vea profesional y fino. Gracias al universo, se me ha presentado la oportunidad de trabajar con excelentes fotógrafos de Costa Rica, y con fotógrafos internacionales. Esto último me ha ayudado a expandir mi página a otros países. Y sí trato de que mi contenido sea profesional y que sea capturado por el lente profesional de un fotógrafo y que tenga una buena edición. Sin embargo, también hago contenido yo misma.

¿Cómo se define el precio de la membresía? ¿Usted cuánto cobra?

Only Fans le da a cada usuario la opción de elegir el precio de su suscripción. La persona que se suscriba puede dar propinas en los mensajes. Si una persona quiere un contenido particular, puede pagar extra para verlo. He visto suscripciones desde los $5 hasta los $100. En lo personal, estoy cobrando $20 la subscripción (la aplicación se queda con un 20%, o sea, al final se gana $16), pero se hacen promociones diferentes. He llegado a tener bastantes fans, unos 500-600.

¿Qué fue lo primero que te compraste con el dinero ganado?

En Only Fans se puede sacar el dinero hasta que pase un plazo definido de tiempo, no se pueden sacar $20, pero sí se pueden sacar cifras más altas, como de $500. Entonces, traté de guardar los ingresos, no quise hacer fiesta con el dinero, pero sí llegué a comprarme lencería porque eso es lo que más llama la atención. Compré lencería para crear más contenido.

¿Conoce a su público?

Cuesta saber quiénes son las personas porque a veces la gente se suscribe con otro nombre, no el real. Pero uno puede ver si son de Costa Rica o de Estados Unidos y la mayoría de fans son hombres.

¿Le han pedido alguna vez un encuentro sexual?

La aplicación se presta para muchísimas cosas y pues sí, hay personas que piden encuentros sexuales, pero personalmente no hago ese tipo de cosas, porque se sale del objetivo de Only Fans, que es una plataforma virtual de contenido. Me han llegado mensajes de personas desde Nueva York que me ofrecen que me vaya, pero con estas cosas se corren muchos riesgos.

¿Cómo da a conocer su plataforma?

A la aplicación hay que darle una promoción entonces, las redes en las que me promociono son Instagram y Facebook, para tener un alcance mayor. Además, como he hecho sesiones de fotos con fotógrafos internacionales, ellos publican parte de las fotos en sus cuentas de Instagram y así tengo público internacional.

¿Cree que en un futuro ‘Only Fans’ se pueda considerar un trabajo formal?

Costa Rica está muy lejos de dejar el machismo de un lado, porque de alguna u otra forma siempre va a existir, aunque lo tratemos de eliminar. Pero creo que conforme vamos evolucionando, el pensamiento cambia y abre muchas posibilidades. Ahora con la pandemia a muchísimas personas se les ha dificultado conseguir trabajo, entonces esta plataforma ha ayudado a muchas personas que no encontraban trabajo y les cambió su vida.

¿A usted le cambió la vida?

En mi caso, yo empecé antes de la pandemia y he visto un avance muy bueno. Yo ahora solo me dedico a Only Fans y a modelar. A mis 20 años logré irme a vivir sola, me independicé, y hasta la fecha todo me ha ido súper bien. Mi mamá tenía el sueño de que cuando ella se pensionara se quería venir a vivir a la playa y gracias a Only Fans ahora yo me traje a mi mamá a vivir a la playa. Yo me siento muy afortunada porque más allá de lo que uno pueda generar, uno se encuentra a uno mismo. Yo me siento más libre y me siento más poderosa. Eso no lo cambio porque es mi forma de expresarme, a pesar de que la gente me juzgue y demás, las personas que me critican no me van a preguntar si me hace falta comida en mi mesa, entonces Only Fans ha sido una bendición en mi vida. Estoy muy orgullosa de todo lo que he podido lograr.

Para más detalles puede seguirla en su Instagram como @ikarlasequeirass y en Only Fans como @ikarlasequeiraa.