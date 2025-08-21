Modelo tica brillará en New York Fashion Week 2025

La modelo costarricense Ata Torres, reconocida por su elegancia y proyección internacional, fue confirmada como una de las participantes del New York Fashion Week 2025, donde representará al país en el desfile de la marca ADN506 Swimwear by Mynell.



La cita será el próximo viernes 12 de setiembre en el evento 7 Runway, escenario en el que la diseñadora Mynell Chacón presentará su colección de trajes de baño titulada Orgullo, inspirada en elementos culturales y naturales de Costa Rica, como la Guaria Morada, la mariposa Morfo Azul y la Lapa Roja.

​“Desfilar en Nueva York junto a una diseñadora costarricense es un honor y una experiencia que me llena de orgullo. Es la oportunidad de mostrarle al mundo la fuerza, la belleza y la identidad de Costa Rica a través de la moda”, afirmó la modelo.

Con una trayectoria que incluye pasarelas nacionales, producciones de moda y proyectos audiovisuales, Ata Torres combina frescura con profesionalismo, consolidándose como una figura inspiradora dentro y fuera del escenario.

Este paso marca un hito para la moda costarricense, al reunir el talento de dos mujeres que proyectan al país en uno de los escaparates más influyentes del mundo de la moda.