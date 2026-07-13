Modelo rusa conquista las redes por su parecido con Haaland

El furor mundialista que ha despertado el debutante noruego Erling Haaland no tiene comparación; desde los vídeos generados con IA que inundan las redes sociales hasta el remix de su canción “Kygo Jo”, y más recientemente, su doble rusa Anastasia Kostromitina, quien se ha vuelto viral en redes sociales.

Una modelo, una madre y un reel que lo cambió todo

La joven de 24 años se convirtió en un fenómeno global gracias a una publicación de su madre Mariya Kos, quien subió un reel de su hija imitando los gestos y poses del delantero estrella de la selección noruega. El clip inundó las redes 24 horas después de que Haaland anotara un doblete ante Brasil el pasado 5 de julio.

La modelo, quien ya tiene una trayectoria a su haber en la industria de la moda a raíz de su trabajo con la agencia de modelaje Motion, aprovechó el boom mundialista para expandir su presencia digital con humor ante las comparaciones que empezaron a suscitar desde su círculo cercano y que destacaban la gran similitud entre sus rasgos y los del jugador de 25 años.

“Al principio no entendía por qué me comparaban con un futbolista, pero ahora lo acepto y me lo tomo con humor. Esta tendencia se ha traducido en más oportunidades de trabajo en comerciales y me parece genial” aseguró Kostromitina en una entrevista con la agencia Reuters.

En la publicación, y con un tono humorístico, la joven imita los famosos gestos y poses de la estrella noruega al ritmo de su canción viral “Haaland Haaland”, una adaptación del tema "Moskau", de la banda alemana Dschingis Khan.



La viralización de Kostromitina se dio en medio de la creciente expectativa por el partido entre Noruega e Inglaterra el pasado 11 de julio, el cual terminó por eliminar a la selección de los vikingos.

Erling Braut Haaland, de 25 años, debutó en este mundial 2026 y es el delantero estrella de la selección de Noruega y del Manchester City. El jugador no solo se ha caracterizado por sus hábiles jugadas en la cancha sino también por su humor en redes sociales, desde sus respuestas en las historias de Snapchat hasta sus gestos en los partidos.