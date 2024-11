‘Moana 2’: Esto es lo que dicen los críticos sobre la secuela

La secuela de la animación musical de Disney, Moana, ha sido ampliamente descrita por los críticos del cine como buena, pero no tanto como la película original de 2016.

El diario británico The Telegraph le dio cuatro estrellas a esta segunda parte, que catalogó de “un vertiginoso triunfo de animación”.

La revista especializada Empire le dio la misma calificación, señalando que la nueva cinta es “una pizca menos fresca que la original”, pero “sigue siendo un estallido de energía, emoción, calidez e imaginación”.

Sin embargo, The Guardian le dio solo dos estrellas a Moana 2, diciendo “esta secuela sin tracción carece de pasión genuina”

Peter Bradshaw, el crítico de ese diario, la describió como “un trozo vacío de contenido digital de IP, una alegre reiteración de amor, risa y pertenencia hecha por ChatGPT”.

“Es suficientemente inofensiva, pero extrañamente creciente de algo genuinamente apasionado o sentido, todo logrado con una suavidad incólume y eficiencia algorítmica”, escribió.

La historia original de una niña polinesia que se embarca en una misión para a su pueblo fue un éxito de taquilla hace ocho años.

Moana 2 reúne a su estrella titular, en la voz de Auli’i Cravalho, y Dwayne Johnson como el semidios Maui, en una nueva travesía para rescatar a otros isleños oprimidos por el malvado dios Nalo.

Los acompaña una tripulación de “marineros improbables”, como los describe Disney; concretamente el ojiabierto Moni (Hualālai Chung), la mimada Loto (Rose Matafeo) y el granjero refunfuñón Kele (David Fane).

"Por encima del promedio”

Owen Gleiberman de la publicación Variety resumió la película como “una secuela más diligente que inspirada que se convierte en un atractivo cuento de hadas con acción”.

“Moana no tiene mucha introspección, pero la película tiene monstruos vibrantes y una fluidez de movimiento que mantienen a tus ojos danzando”, comentó.

Indicó que las nuevas canciones “no tienen esa magia de Lin-Manuel Miranda” que estaba presente en la original con temas memorables como How Far I’ll Go (Qué tan lejos puedo llegar) y You’re Welcome (Bienvenidos).

“'Moana 2' es una película aceptable, una montaña rusa infantil por encima del promedio y una pieza de producto puro en la manera que la primera Moana pudo trascender en su mejor momento”, concluyó.

“La nueva cinta te desgasta en el proceso de ganar tu afecto; es simplemente una manera apenas adecuada para inspirarte a ‘seguir tus sueños’ que la convertirá en un hit de las fiestas”.



 Dwayne Johnson repite en el papel del semidios Maui en una nueva aventura.

Tim Robey del Telegraph fue más positivo sobre la “excitante, cómica secuela con canciones que avergüenzan a Wicked”.

Y añadió: “'Moana 2' emociona con su musicalidad, y divierte absolutamente desde el momento en la protagonista sale de la isla, con destino a otra aventura en su confiable canoa con estabilizador”.

Los pegajosos temas musicales “rodean hábilmente los temas entrelazados: alzar el vuelo versus la añoranza del hogar; encontrar tu camino pero también arriesgarte a perderlo”, apuntó.

No obstante, la guía de entretenimiento Radio Times expresó que “la colorida secuela de Disney carece de impacto emocional”.

“La segunda entrega apelará a los fanáticos más jóvenes, pero los padres se encontrarán menos involucrados emocionalmente”, escribió James Mottram, dándoles tres estrellas.

Tim Grierson de Screen Daily declaró que la cinta no era “tan arriesgada como su heroína”.

“Lo que una vez parecía tan fácilmente encantador de esta joven navegadora forjando su propio camino se ha vuelto, en la segunda parte, más enredado y forzado; es una travesía que, frustrantemente, no conduce a ninguna parte”.

El crítico de BBC Culture, Nicholas Barber, calificó la secuela de un esfuerzo “sólido” dado que la primera película era difícil de igualar.

Definió la segunda parte como un “viaje precipitado en una montaña rusa de Disney” a la que le falta la alegría y originalidad fresca de su predecesora.

“Da la impresión de que son varios episodios pegados, el uno más descabellado que el anterior”.

Una secuela de Moana fue inicialmente considerada como una serie para Disney+, pero al llevarla ahora a las pantallas grandes plantea una batalla de taquilla con la película Wicked, que acaba de estrenarse.

Wicked, con el protagonismo de Ariana Grande y Cynthia Erivo, acumuló $114 millones en su primer fin de semana en Norteamérica.

Se espera que Moana 2 también mueva la taquilla, con entre $135 millones y $145 millones proyectados para este fin de semana, según Variety.



Auli'i Cravalho y Dwayne Johnson estuvieron presentes durante el estreno de la película en Londres.

Para su estreno en Reino Unido el domingo pasado, la plaza Leicester en el centro de Londres fue transformada en una isla polinésica, con todo y palmeras, playa y bailarines.

Johnson recomendó a la audiencia que se sintiera libre de cantar a la par con la película. “Especialmente si amas la música, esa es la parte divertida”, dijo a la BBC la estrella estadounidense, conocida también como “the Rock”.

Recientemente, ha habido polémica generada en las redes sociales tras el estreno de Wicked, sobre si la audiencia debería cantar en las salas de cine.