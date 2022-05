Mixólogo tico de 25 años competirá en importante concurso en México

27 de mayo de 2022, 5:29 AM

Olman Villalobos empezó hace un año y dos meses en la mixología, el arte de crear cocteles. Nunca se imaginó que el próximo mes de junio irá a representar a Costa Rica en Barra México 2022, el evento de coctelería más importante de América Latina.

El vecino de Monte Verde, Puntarenas, obtuvo su tiquete de avión al ganar el concurso a nivel nacional "Sustainable Cocktail Challenge" de Flor de Caña. Este evento fue realizado este jueves en el bar Tres Perros y premió la creación más sostenible y amigable con el ambiente.

La propuesta de Villalobos fue inspirada en su natal Monte Verde y su hermoso Bosque Nuboso.

"Me siento muy feliz. Son cosas que uno no esperaba con tanta anticipación pero si Dios nos la da hay que aprovecharlas y darle gracias a él que lo hizo posible. Ahora me siento mucho más presionado porque hay que dejar al país más sostenible del mundo en alto, eso es lo que nos caracteriza", comentó a Teletica.com Villalobos.

Sobre su cóctel "Bosque Nuboso Monte Verde" dijo: "es inspirado en el lugar donde crecí, en una comunidad que trabaja en lo que es educación ambiental. Lo que quería era resaltar los ingredientes y sabores de Monte Verde con plantas epífitas, hongos y tierra. Hice un musgo comestible a base de los residuos de un cascarón de coco que se había usado anteriormente".