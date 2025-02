Misterios en la muerte de Gene Hackman: cuerpos momificados y perro muerto en jaula

Investigadores en Estados Unidos están tratando de determinar cómo murieron el actor Gene Hackman y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, cuyos cadáveres fueron hallados en su casa del estado de Nuevo México.

Esto es lo que sabemos hasta el momento de la muerte de una de las leyendas de Hollywood, conocido por películas como "The French Connection" y "La conversación".

Advertencia: este artículo contiene detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores.

¿Cómo se descubrieron las muertes?

Los cadáveres de la pareja y de uno de sus perros fueron encontrados por la policía el miércoles en su casa de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, EE.UU., después de que un trabajador de mantenimiento llamara a los servicios de emergencia.

Una grabación de la llamada al 911 obtenida por la BBC registró el llamado de una persona exaltada que le cuenta al operador cómo encontró los dos cadáveres.

Hackman, de 95 años, fue descubierto en una habitación lateral cerca de la cocina, mientras que Arakawa, de 65, fue hallada en un cuarto de baño, en la propiedad de Old Sunset Trail, en Hyde Park.

La pareja parecía llevar "bastante tiempo muerta", declaró el sheriff Adan Mendoza.



Gene Hackman en "La conversación".

El cuerpo de Arakawa presentaba signos de "descomposición" y "momificación" en las manos y los pies, dijo un detective del sheriff.

Los restos de Hackman "mostraban signos evidentes de muerte, similares y coherentes" con los de su cónyuge.

Un perro pastor alemán propiedad de la pareja fue encontrado muerto en un armario del cuarto de baño cercano a Arakawa.

¿Qué sabemos de la causa de muerte de Hackman y Arakawa?

En las declaraciones de la policía inmediatamente después del anuncio de las muertes no se indicó ninguna causa.

Las autoridades no informaron de signos de lesiones, pero consideraron las muertes lo "suficientemente sospechosas" como para investigarlas y no descartaron causas no naturales.

Cerca de la cabeza de Arakawa había un calefactor portátil, que el detective determinó que podría haberse caído en caso de que ella se hubiera desplomado bruscamente hacia el suelo.

Los investigadores solicitaron pruebas de monóxido de carbono y toxicológicas tanto para Hackman como para Arakawa.

Según la orden de registro, la compañía local de servicios públicos no encontró indicios de fuga de gas en la zona y los bomberos no detectaron indicios de fuga de monóxido de carbono ni de intoxicación.

La solicitud sugiere que la policía podría tener la teoría de que se produjo "algún tipo de envenenamiento por gas", pero que aún no lo saben y no descartan nada, según le dijo a la agencia de noticias AP la profesora de Derecho de la Universidad Loyola Marymount Laurie Levenson.

En la encimera del cuarto de baño, cerca del cuerpo de Arakawa, había un frasco de medicamentos y pastillas esparcidas.

Hackman estaba vestido con un pantalón deportivo, una camiseta azul de manga larga y zapatillas marrones. Junto al cadáver había unos anteojos de sol y un bastón.

El detective sospechó que el actor había sufrido una caída repentina.

¿Por qué las muertes se consideran sospechosas?

Las circunstancias de la muerte de la pareja se consideraron "lo suficientemente sospechosas como para requerir un registro y una investigación exhaustivos", según la orden de registro, porque el trabajador que llamó a los servicios de emergencia había encontrado la puerta principal de la vivienda abierta.

Sin embargo, el detective no observó ningún signo de entrada forzada en la vivienda. Nada parecía fuera de lugar en el interior.

"No había indicios de lucha", señaló Mendoza."No había indicios de que faltara nada de la casa o de que nada haya sido perturbado, ya sabes, que sería una indicación de que había ocurrido un crimen".

Otros dos perros sanos fueron descubiertos vagando por la propiedad - uno dentro y otro fuera.

¿Qué sabemos sobre la hora de sus muertes?

Todo lo que sabemos es que dos trabajadores de mantenimiento, uno de los cuales llamó a los servicios de emergencia, afirman haber tenido contacto por última vez con la pareja dos semanas antes.



La pareja, casada en 1991, había tenido un "matrimonio maravilloso", comentó la hija de Hackman.

Los dos trabajadores dijeron que habían realizado trabajos rutinarios en la propiedad en varias ocaciones, pero que rara vez habían visto a Hackman y Arakawa.

Se habían comunicado con ellos por teléfono y mensajes de texto, principalmente con Arakawa.

¿Qué sabemos de la salud de la pareja?

La hija de Hackman, Leslie Anne Hackman, le dijo al periódico británico Mail Online que su padre había estado en "muy buenas condiciones físicas" a pesar de su edad, y que no se había sometido a "ninguna cirugía importante" en los últimos meses.

​"Le gustaba hacer pilates y yoga, y seguía haciéndolo varias veces a la semana. Así que gozaba de buena salud", comentó Leslie Anne.

La pareja, casada en 1991, había tenido un "matrimonio maravilloso", añadió.

​"Doy crédito a su mujer, Betsy, por mantenerle con vida", señaló la hija del actor. '[Betsy] lo cuidó muy, muy bien y siempre estuvo pendiente de su salud".