'Missólogos' extranjeros elogian a Miss Costa Rica: "Tiene todo para llegar al top 5"

"He sentido mucho el apoyo de costarricenses y de missólogos extranjeros que han tenido ese detalle de contemplarme para sus videos, para hacer opiniones sobre mi cambio de 'look', mi pasarela, mi preparación con los expertos en Colombia, que me estuvieron ayudando muchísimo. Me siento feliz. Ese era el objetivo, que se note el trabajo que estoy haciendo. Considero que he tratado de compartir mi preparación de manera honesta y que se note que he disfrutado mucho el proceso.

"He tenido videos virales que han llegado a missólogos que, incluso, me han felicitado por privado y me han dado consejos y motivándome. Eso me ayuda muchísimo porque se suman personas de Latinoamérica y del mundo a sumar a mi trabajo, así que me siento muy feliz con los resultados", aseveró la ramonense.