Miss Sri Lanka, desposeída de su título tras acusaciones contra la ganadora de Miss Mundo

Miss Sri Lanka fue desposeída de su título tras haber acusado al concurso de belleza estadounidense Miss Mundo de corrupción, luego de no haberlo ganado, indicaron este miércoles los organizadores del primero.



Las duras acusaciones lanzadas por Pushpika De Silva empañaron "la reputación de Sri Lanka en el mundo", explicó en un comunicado el organizador local del certamen, anunciando que a causa de ello Miss Sri Lanka fue desposeída de su título.



El concurso Miss Mundo, estrictamente reservado a mujeres casadas, fue obtenido el mes pasado en Las Vegas por la estadounidense Shaylyn Ford.



En una serie de mensajes colgados en las redes sociales, De Silva culpó al jurado del certamen de haberse dejado influenciar al no elegirla Miss Mundo. También acusó a miembros de su equipo en Las Vegas de socavar sus posibilidades de obtener dicho título.



Pushpika De Silva ya había acaparado la atención mediática en abril pasado cuando, tras haber obtenido el título de Miss Sri Lanka 2021 en Colombo, Caroline Jurie, su predecesora, coronada en 2020, le arrebató de manera violenta la corona, por considerar que no la merecía.



Antes de agredirla, Jurie había afirmado que su sucesora no podía ser elegida, puesto que era divorciada. Pero, De Silva había alegado que estaba formalmente casada, aunque separada de su marido.



Pushpika De Silva tuvo que ser hospitalizada debido a las heridas sufridas en la cabeza durante el violento incidente, por lo que presentó una denuncia policial.



Caroline Jurie y su colaboradora, Chula Manamendra, fueron entonces detenidas y luego liberadas bajo fianza.



