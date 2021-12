Miss Costa Rica: "Pase lo que pase, me siento sumamente satisfecha"

Organizaciones palestinas llamaron a las candidatas a no participar en el evento.



"Exhortamos a todas las participantes a retirarse, para evitar cualquier complicidad con el régimen de apartheid de Israel y su violación de los derechos humanos de los palestinos", pidió la Campaña palestina para el boicot académico y cultural de Israel.

En una entrevista dada a la AFP en Jérusalén en noviembre, la Miss Universo que ostenta el título actualmente, Andrea Meza, de México, afirmó que el concurso debería llevarse a cabo por fuera de la política.



"Miss Universo no es un movimiento político, ni religioso", declaró.



Indonesia y Malasia, países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel, no enviaron candidatas, pero adujeron dificultades ligadas a la pandemia.



Los Emiratos Árabes Unidos -que también normalizaron sus relaciones con Israel y donde el Primer ministro Naftali Bennett llegó el domingo para una visita histórica, tampoco enviaron candidata "por problemas de tiempo" durante su selección de su Miss nacional.