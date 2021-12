Miss Costa Rica: "Nos hacen pruebas de COVID-19 cada 48 horas"

Miss Costa Rica, Valeria Rees, está en Israel dando su mejor versión para impresionar a los jueces y dejar a Costa Rica en lo alto en el Miss Universo 2021.

El concurso de belleza más importante del mundo se realizará el próximo 12 de diciembre en el Universe Arena en Eilat, Israel.

"Me siento agradecida porque yo creo que nadie se imagina lo difícil que es llegar este punto. Poder ser Miss Costa Rica es sumamente difícil, de mucho esfuerzo y en mi caso tuve que seguir esforzándome a pesar que no sabía si iba a suceder o no porque como era por designación obviamente no me podían avisar. El año pasado nos dijeron a todas que la que quedara de primera finalista tal vez podía ser designada dependiendo de su comportamiento durante el año, y pasaban los meses y yo escuchaba que iban a hacer certamen y era muy difícil no desmotivarse y ponerse triste, y aun así seguir sin saber si iba a haber un resultado. Ahora estoy soñando, sumamente contenta por fin se me dio la oportunidad que siempre quise tener", comentó la estudiante de Derecho.

¿Cómo han sido los protocolos de seguridad en el Miss Universo?

"Son sumamente estrictos, por dicha, para tener el control nos hacen pruebas COVID-19 cuando llegamos y cada 48 horas, nos cuidan muchísimo. Cuando llegamos al país hicimos cuarentena y nos cuidan de que no estemos con personas sin mascarilla", señaló Rees.

Este martes, Clémence Botino, Miss Francia, comunicó desde su cuenta de Instagram que su prueba COVID-19 había salido positiva y por eso se mantiene en cuarentena.

Por eso, le consultamos a Valeria Rees si el certamen corría peligro y respondió que "no, no para nada".

"Sí van a cerrar las fronteras de Israel pero por Miss Universo hicieron la excepción para las chicas y la organización", finalizó Miss Costa Rica.

Este miércoles es el segundo día en Israel para Rees y decidió usar un vestido del diseñador nicaragüense, Harry Garay. Puede seguir al tanto de Miss Costa Rica en sus redes sociales @vale_rees y @misscroficial.