Miss Costa Rica 2023 cuenta cómo conoció a su novio hace cuatro años

Agregó: “En ese momento yo no sabía hablar bien inglés y él se me acercó me preguntó algo y yo me quedé en blanco, no supe si fueron los nervios o porque mi inglés estaba muy malo en ese momento y no le entendí, pero me dijo ‘¿Facebook o Instagram?’. Intercambiamos contactos y entonces empezamos a hablar por mensajes, y ahí nos conocimos y salimos un par de veces. Luego yo me regresé a Costa Rica, él vino a conocer a mi familia, y él me dijo: ‘Si quieres aprender a hablar inglés y conocer a mi familia ¿Por qué no te vienes a Texas?’ Así que me fui para allá y así aprendí inglés. En la familia de él nadie es latino, entonces todo es 100% en inglés, al principio fue un poco frustrante”.