Miss Costa Rica 2023: “Crecí en medio de la adversidad económica”

“Crecí en una familia de la Zona Sur, de San Vito de Cotobrus, ellos se fueron a vivir a San Ramón de Alajuela para buscar mejores oportunidades y ahí nací yo. Pero aun así crecí en medio de la adversidad económica y cuando uno está pequeñito, esa realidad a uno lo frustra mucho, y siente uno que no va a poder lograr sus objetivos porque no hay economía. En la educación encontré una pasión. Muchos profesores me dieron muy buen ejemplo y ahora yo quiero ser esa profesora que le da ejemplo a mis estudiantes con discapacidad de que sí se pueden lograr las cosas en la vida", comentó la nueva soberana de la belleza costarricense.