MishCatt será telonera de Coldplay: "Muy agradecida por esta oportunidad"

La artista costarricense Michelle González, mejor conocida como MishCatt, será la telonera de Coldplay en Costa Rica.



"Muy, muy agradecida por esta oportunidad y con Universal por el apoyo. Admiro profundamente a ambos artistas. Será un honor abrir el concierto en Costa Rica, las dos fechas", comentó la tica.

Los conciertos de la banda británica están programados para el 18 y 19 de marzo en el Estadio Nacional.

"Con todo el cuidado y respeto que se merecen ellos y las personas que vayan a asistir, estamos trabajando fuerte y con mucha motivación para darles un buen show. ¡Qué emoción, nos vemos en el estadio!", agregó la cantante nacional.



MishCatt fue firmada por el sello de Universal Music Suecia, en setiembre del año pasado, y se convirtió así en la primera artista fichada por la disquera. La primera canción que estrenó como parte de Universal fue Breakup Rituals, en la que trabajó junto a los productores Carl Falk y Albin Nedler.

El concierto de Coldplay también tendrá de invitada a H.E.R. (acrónimo de Having Everything Revealed), Gabriella Wilson, una cantante y compositora estadounidense.