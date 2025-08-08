¡’Mira quién baila’ ya tiene fecha de estreno!

La cuenta regresiva ya está en marcha: el próximo domingo 7 de setiembre el Estudio Marco Picado volverá a llenarse de música, luces y coreografías con el regreso de Mira quién baila (MQB), el programa de Teletica que reúne a reconocidas figuras públicas en una competencia llena de ritmo y emoción.



Hasta ahora, la producción ha revelado a tres de los participantes que se enfrentarán al reto: Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas y Daniel Montoya.



La primera confirmada fue la ex Miss Costa Rica Ivonne Cerdas, quien prometió encender la pista con toda su energía.



“Agárrense la peluca, porque voy con todo”, dijo emocionada a sus seguidores en redes sociales.



El segundo participante confirmado es el humorista y presentador Daniel Montoya, conocido por sus personajes en Toros Teletica y otros espacios de comedia. Aunque reconoce que no tiene experiencia en el baile, aceptó el reto con entusiasmo y ya comenzó a prepararse físicamente.



“Lo importante es disfrutarlo”, afirmó.



Por su parte, la empresaria y maquillista Mariana Uriarte, fundadora de la marca nacional Karamawi Beauty, asegura que esta oportunidad llega en un momento muy especial para su familia, pues su padre enfrenta un tratamiento contra el cáncer.



“Esto nos ha devuelto la esperanza. Es una luz en medio de todo”, expresó conmovida. Su meta es mostrar autenticidad y contar historias a través de sus bailes.



La producción mantiene en reserva el resto del elenco, aumentando la expectativa del público, que aún puede postular a sus favoritos para unirse al show.



La segunda temporada de MQB tendrá galas semanales, los domingos a partir de las 7 p.m. Este espacio promete sorprender y emocionar al público costarricense.

