Minipresentadores se roban el ‘show’ en programa especial de ‘De Boca en Boca’

El Día del Niño se celebró a lo grande en De Boca en Boca, donde los presentadores María Fernanda León, Montserrat del Castillo, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann cedieron sus puestos a pequeños talentos que conquistaron a la audiencia con ternura y mucha chispa.

Los minipresentadores fueron Yelanni Rodríguez (Montserrat), Maripaz Cordero (Fernanda), Ignacio Gutiérrez (Bismarck) y Kervin Mateo Porras (Mauricio), quienes se robaron las miradas al imitar a sus referentes de la pantalla.

Las familias vivieron la experiencia con entusiasmo desde la convocatoria.

​“Ella siempre ve el programa, le gusta bailar y hacer las mismas muecas que Montse. Cuando nos llamaron estaba como loca de la emoción”, relató Elvira Ramírez, abuelita de Yelanni Rodríguez.

Por su parte, Leda Bolaños, abuelita de Maripaz Cordero, contó que la pequeña tiene alma de comunicadora.

​“Es superextrovertida, le encanta hacer demostraciones de juguetes y hasta graba videos como toda una 'youtuber'. Desde que supo que iba a estar en el programa, no paró de ensayar”.

En el caso de Ignacio, su mamá, Carla Jiménez, aseguró que la sorpresa fue aún mayor:

​ “Nos hizo mucha gracia verlo bailar el tema del chisme porque él a esa hora está en la escuela, pero aun así se lo sabía todo. Estaba nervioso, pero disfrutó muchísimo”.

​Mientras que Graciela Gómez, abuelita de Kervin Mateo, recordó que inscribirse fue cuestión de seguir la intuición.

​ “Era la primera vez que participábamos en un concurso así y fue una felicidad enorme cuando nos avisaron que lo habían escogido. Él siempre ha sido espontáneo, le gusta estar en todo”.