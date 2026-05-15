Minerva Rojas recibe anillo de promesa en medio de su embarazo: "Me siento ilusionada"

Dos meses después de anunciar que esperaba a su segundo hijo, la periodista de De Boca en Boca, Minerva Rojas, compartió nuevos detalles sobre su embarazo.

La comunicadora conversó con Teletica.com y aseguró que vive esta etapa con ilusión, aunque también enfrenta cambios físicos más marcados que los que experimentó hace una década durante su primer embarazo.

Actualmente, Rojas cursa cerca de 19 semanas de gestación y confesó que, aunque su pareja lleva el control exacto de las semanas y citas médicas, ella suele olvidarlo.

“ Tengo que hacer una confesión y es que mi novio es el que lleva exactamente el conteo de las semanas, los días, las horas y a mí siempre se me olvida (...) Él es el que me dice 17 semanas, 18 semanas. Ahorita creo que son, estoy empezando la semana 19 ”, comentó.

La periodista afirmó que convertirse nuevamente en madre era una posibilidad que ya había dejado atrás.

“ Yo no pensé que fuera a ser mamá otra vez (...) Era una idea que de pronto ya estaba empezando a soltar y entonces, a veces, no me lo creo ”, expresó.

Rojas explicó que ha percibido diferencias importantes entre este embarazo y el primero, debido a los cambios físicos y hormonales.

“ Sí he sentido una diferencia de mi embarazo primero cuando tenía 25, ahora que tengo 35 (...) sí me he sentido más cansada, se me va un poco más el aire, el cuerpo se acomoda distinto ”, relató.

Además, comentó que recientemente enfrentó molestias físicas intensas. Entre ellas, dolor en la espalda y en la zona lumbar.

“ Fui a un quiropráctico de confianza (...) me dijo que tenía nueve vértebras dislocadas (...) tres de esas nueve fueron en la lumbar ”, indicó.

Según explicó, eso provocó dificultades para movilizarse y la obligó a suspender temporalmente el ejercicio.

También aseguró que ha tenido que reforzar su alimentación para evitar problemas de hemoglobina baja e hipotensión.

Hambre, agruras y despertares en la madrugada

Entre los síntomas más frecuentes, Rojas mencionó el hambre constante.

“ Yo me he levantado a las 3 de la mañana con hambre (...) y me he tenido que levantar a comer lo que sea ”, dijo.

Incluso, aseguró que uno de los aspectos que más disfruta del embarazo es la relación con la comida.

“ Siento que le da un gusto diferente a la comida (...) yo normalmente en mi vida habitual como mucho, pero embarazada como más y me encanta ”, afirmó entre risas.

La periodista también habló sobre cómo recibió la noticia su hijo Alejandro, quien llevaba una década siendo hijo único.

Rojas reconoció que al principio la reacción no fue positiva.

“ Él tenía 10 años de ser solo él (...) ya anteriormente él me había dicho que no quería hermanos ni hermanas.

“ Al principio no se lo tomó 100% bien (...) pero ya ahora se pasa muy pendiente, llega a hablarle a la pancita ”.

Incluso, aseguró que ahora piensa en regalos para el bebé cuando visitan tiendas.

El niño tiene una preferencia clara sobre el sexo del bebé.

“ A él le gustaría que fuera un niño porque él dice que le gustaría enseñarle a jugar play ”, comentó.





Joaquín o Alma: los nombres ya están elegidos

Aunque todavía desconocen el sexo del bebé, la pareja ya definió posibles nombres.

“ Si es niño se llamará Joaquín y si es niña se llamará Alma ”, reveló.

Rojas explicó que fue un acuerdo con su pareja: si es niño, ella elegirá el nombre; si es niña, será decisión de él.

Además, señaló que Bryan Cordero mantiene la convicción de que será una niña.

“ Bryan siempre ha tenido en su corazón que es una niña ”, aseguró.

El anillo de promesa que recibió tras cambiar sus planes de vida

Uno de los momentos más personales de la conversación surgió cuando Minerva contó que el embarazo modificó parte de los planes que había construido con su pareja.

Según relató, ambos habían conversado sobre casarse antes de tener hijos. Ante ese contexto, Bryan le entregó un anillo de promesa con un significado especial.

“ Representa el que yo no me olvide de que cuando nos conocimos teníamos un propósito que era casarnos ”, explicó.

Rojas confesó que la situación la había hecho sentir triste por momentos, al pensar que los planes originales podrían quedar relegados.

Sin embargo, aseguró que el gesto reafirmó el compromiso de ambos.

“ Probablemente después de bebé digamos que nos vamos a comprometer y nos vamos a casar ”, afirmó.

El anillo incluye cinco perlas que simbolizan a quienes considera su núcleo familiar.

“ Nos representan a cinco. A él, a mí, a Alejandro, a bebé y Dios, porque él sabe que Dios para mí es muy importante ”, expresó.

La comunicadora también agradeció el respaldo recibido por sus compañeros y jefaturas en De Boca en Boca .

“ Ellos han sido no solamente un soporte, sino también han sido genuinamente preocupados por mi bienestar y mi salud ”, señaló.

Además, indicó que ha podido realizar teletrabajo durante las últimas semanas para recuperarse de las molestias físicas.

“ Eso también yo lo agradezco y lo atesoro porque me ha permitido recuperarme más ”, concluyó.



