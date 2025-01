“Mimi” Ortiz revela al protagonista de su sesión de fotos más especial

La maternidad es un viaje lleno de amor, retos y aprendizajes, y Libni “Mimi” Ortiz lo sabe mejor que nadie. La modelo, quien recientemente brilló en el escenario de Mira quién baila (MQB), compartió con Teletica.com detalles de cómo ha vivido esta etapa junto a su pequeño hijo, Jay, quien acaba de cumplir tres años.

​"Siempre espero con mucha ilusión los cumpleaños de Jay. Para mí son un regalo de Dios porque le da vida y salud a mi hijo. Además, disfruto mucho organizando las fiestas temáticas, como si fueran para mí. T odo lo que hago con él es mágico. He hecho miles de sesiones de fotos y siempre las más importantes son con él, son diferentes, es un amor inexplicable ", comentó Ortiz emocionada.

​Este año, la celebración de Jay fue una semana completa de emociones: en casa, y hasta en el kínder, donde también le prepararon una fiesta especial.

“Mimi” confesó que participar en MQB fue un gran desafío emocional, ya que implicó separarse de su hijo por varias horas al día, algo que nunca antes había experimentado.

Durante el tercer programa del concurso, Ortiz tuvo un momento emotivo al romper en llanto durante un ensayo. La presentadora Nancy Dobles, quien estaba como invitada, la consoló con consejos desde su experiencia como madre.

"Me ayudó a entender que mi hijo, en algún momento, se sentiría orgulloso de mí y de este sacrificio. MQB me permitió reencontrarme conmigo misma, algo que como mamá a veces dejamos de lado, y eso me ha hecho mejor mamá para él", reflexionó.