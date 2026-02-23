“Mimi” Ortiz habla sobre las críticas que enfrenta como presentadora de televisión

La llegada de Libni "Mimi" Ortiz a la conducción de Sábado Feliz no ha pasado desapercibida.

Pese a que se siente muy cómoda en esta "nueva etapa" del programa sabatino, la presentadora reconoce que también ha enfrentado una ola de comentarios negativos en redes sociales.

En entrevista con Teletica.com, "Mimi" fue clara: no ignora las críticas, pero tampoco permite que la desestabilicen.

“Cuando me meto en las redes sociales del programa, hay demasiado 'hate' hacia mí. No sé por qué, pero no lo recibo personal. Son personas que no me conocen”, afirmó.

La creadora de contenido asumió el reto de convertirse en la figura femenina principal del espacio, un programa con años de trayectoria y fuerte arraigo familiar. Según explica, entendía desde el inicio que el cambio podía generar resistencia.

Antes de la llegada de Ortiz, la presentadora principal era Natalia Rodríguez, quien renunció al espacio previo a la muerte de Nelson Hoffmann, aunque su salida se efectuó meses después del fallecimiento del productor.

​“Es un programa que ya es tradición. La gente estaba muy acostumbrada a ciertas figuras. Yo sabía que el peso era grande y que iba a ser un reto”, comentó "Mimi".

El "factor Toni"





Ortiz también señaló que el aumento de comentarios negativos coincidió con el inicio de su relación sentimental con el bailarín Toni Costa, lo que —según percibe— "habría intensificado las críticas".

​“Lo hemos notado. Cuando estaba en otros proyectos era más bien adoración. Pero desde que somos novios, el 'hate' aumentó demasiado. Mucha gente comenta cosas como que ‘se cree más’ o que todo gira alrededor de él”, explicó.

Aun así, insiste en que entiende la dinámica de las redes sociales y prefiere mantener el enfoque en su trabajo.

Con cinco meses al aire, "Mimi" considera que aún está en proceso de adaptación, pero confía en que el tiempo jugará a su favor.

​“Es cuestión de tiempo. Apenas voy empezando en esta etapa. La gente poco a poco va a ir conociéndome en esta faceta y entendiendo quién soy realmente”, sostuvo.

Lejos de confrontar a sus detractores, la presentadora asegura que su prioridad es ofrecer un programa dinámico, cercano y lleno de energía para el público que cada semana enciende el televisor.

​“Sé que no siempre voy a caerle bien a todo el mundo, pero me quedo con lo bueno y sigo enfocada en dar lo mejor de mí”, concluyó.



