Miles de japoneses exigen a Trump dejar de usar anime y manga

Casi 20.000 personas han firmado una petición en línea en Japón para protestar contra el uso que el presidente estadounidense, Donald Trump, y la Casa Blanca hacen de personajes de manga y anime en redes sociales.

En el ejemplo más reciente, un video publicado el sábado en la plataforma Truth Social del magnate republicano muestra a Trump como el ninja Naruto Uzumaki de la popular serie "Naruto", lo que ha provocado una reacción airada entre los fans.

Otra publicación hecha por la Casa Blanca en marzo parecía mezclar imágenes de ataques militares de Estados Unidos contra Irán con fragmentos de películas y programas conocidos, entre ellos la serie de manga y anime "Yu-Gi-Oh!".

Esta petición había sido lanzada en marzo en Japón, pero se reabrió el martes tras el nuevo video de "Naruto".

Imágenes fuera de contexto

Se presenta como un esfuerzo "urgente" para transmitir las preocupaciones de los fanáticos de estos géneros asiáticos de animación a los titulares de los derechos, dijeron sus organizadores.

"Durante muchos años, estas obras han inspirado al público de todo el mundo al transmitir valores como el coraje, la amistad y la perseverancia", asegura la descripción de la petición.

"Por ello, muchos fans se sienten preocupados cuando las imágenes de estas obras parecen utilizarse en contextos políticos o militares que pueden diferir de las intenciones de los creadores originales o de los titulares de los derechos", añade.