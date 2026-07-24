Mickey Taveras vuelve a Costa Rica este viernes: no se pierda el concierto

El salsero dominicano Mickey Taveras se presentará en Costa Rica este viernes 24 de julio a las 8 p. m. en un concierto imperdible para los amantes de la salsa romántica.

El evento se llevará a cabo en Cheers Lindora y espera reunir a unas 1.000 personas para brindar una experiencia más íntima entre el artista y sus seguidores.



La noche estará cargada de nostalgia, romance y los clásicos que han acompañado a miles de fans por décadas. El artista busca reunir a sus seguidores más apasionados para compartir esta noche tan especial, organizada por JK Entertainment.

En conversación con Teletica.com, el artista compartió sus sentimientos antes del concierto que se realizará esta noche.

“Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo en Costa Rica. Muy positivo. Apoyando este concierto tan maravilloso de salsa romántica con el apoyo de JK Eventos. Esperamos mucha salsa romántica, historias de cómo nacieron esas canciones, y un tremendo show para complacer con todas las canciones" expresó el artista en una corta entrevista.

​Para asistir al evento puede adquirir sus entradas a través de ticketapp.cr. Los precios van desde los ₡12.000 hasta los ₡25.000.

