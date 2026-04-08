'Michael' apuesta por autenticidad: su sobrino protagoniza y recrean ubicaciones originales

La cinta Michael, dirigida por Antoine Fuqua, sufrió cambios de última hora que alteraron significativamente su narrativa y calendario de estreno.

Inicialmente prevista para 2025, la producción fue pospuesta hasta el próximo 24 de abril de este año, luego de que el equipo tuviera que eliminar cualquier referencia a las acusaciones de abuso infantil contra Michael Jackson por motivos legales, según informó Variety.



En su versión original, el filme incluía uno de los episodios más polémicos en la vida del artista: las investigaciones de 1993 en el rancho Neverland. Sin embargo, los abogados del patrimonio del cantante detectaron una cláusula en el acuerdo con Jordan Chandler que prohíbe su representación o mención en producciones audiovisuales.



Este hallazgo obligó a replantear por completo el tercer acto de la película. Como resultado, se descartó el material ya filmado y se desarrolló un nuevo final, dejando por fuera cualquier alusión a las denuncias.



22 días de rodaje extra y millones en pérdidas

Para reconstruir la historia, el elenco volvió a reunirse en junio de 2025 durante 22 días adicionales de grabación, lo que incrementó el presupuesto entre unos $10 y $15 millones. El costo fue asumido por los herederos del artista, responsables del error legal que provocó los cambios.



A esto se sumaron retrasos por los incendios en California que afectaron la vivienda del guionista John Logan.



La nueva versión de Michael opta por un enfoque más positivo. El filme concluye durante la gira Bad, mostrando al artista en la cima de su carrera, momentos antes de subir al escenario.



La tensión dramática se centra en la relación con su padre, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo, así como en episodios como el accidente de pirotecnia durante un anuncio en 1984 que derivó en el uso de analgésicos.

Vea aquí el tráiler oficial:





Su propio sobrino lo interpreta

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que Jaafar Jackson, sobrino del cantante, es quien da vida al protagonista, en una apuesta por aportar autenticidad al relato.

Jaafar tenía 13 años cuando su tío, el "Rey del Pop", falleció. En varias entrevistas ha explicado que le tomó años prepararse para interpretar a este ícono, ya que, aunque sabía cantar, no tenía el nivel de baile que alguna vez tuvo el cantante de Thriller. Además, no sabía actuar.

Esto lo motivó a tomar clases de actuación y a ensayar con el mismo coreógrafo que entrenó a su tío, Michael.

Además, Prince Jackson participó activamente en el rodaje como productor ejecutivo, aunque sus hermanos no se involucraron en la producción.



El proyecto podría expandirse. Según sus productores, hasta un 30% del material descartado podría reutilizarse en futuras entregas, que abordarían etapas posteriores de la vida del artista, incluyendo discos como Dangerous e Invincible, así como la construcción de Neverland.



El estudio confía en que la película alcance al menos $700 millones en recaudación mundial, una meta ambiciosa en comparación con otros biopics musicales recientes. El referente sigue siendo Bohemian Rhapsody, que superó los 900 millones a nivel global.





