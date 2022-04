Mía Khalifa está de visita en Costa Rica

La oficina de prensa de la Dirección General de Migración confirmó a Teletica.com que el rapero puertorriqueño Jhay Cortez, no vino solo a Costa Rica: ingresó al país junto a su novia, la popular actriz Mía Khalifa.



De acuerdo con los datos de la institución, Jesús Manuel Nieves Cortez, entró a territorio nacional, este viernes, junto a Sara Joe O´Brien, mejor conocida como Mía Khalifa.

El compositor y productor discográfico es uno de los grandes invitados al Festival Picnic 2022.

You were the cutest omg ily. What an amazing welcome to Costa Rica 🥺💗