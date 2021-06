'Mía' es el nuevo éxito de la cantante Danna Paola

La artista mexicana Danna Paola lanza su nuevo sencillo con video, llamado “Mía”.

La cantante deja atrás el desamor y los corazones rotos, reflejados en su álbum K.O., para darle paso a una Danna Paola totalmente feliz, enamorada de la vida y renovada, quien destila empoderamiento.

“Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé MÍA; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo…Welcome to the new me”, expresó la artista.