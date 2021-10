"Mi corazón está roto", dice Alec Baldwin tras muerte durante rodaje

Los Angeles, Estados Unidos | El actor estaodunidense Alec Baldwin rompió el silencio este viernes después de que una persona muriese al él disparar un arma de utilería en un set de rodaje: "Mi corazón está roto por su esposo, su hijo, y todos los que conocían y amaban a Halyna".



La directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, falleció el jueves en un hospital de Nuevo México, donde se rodaba la película "Rust".



"No tengo palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el accidente trágico que se llevó la vida de Halyna Hutchins", tuiteó Baldwin.



Baldwin informó en sus redes sociales que está colaborando con la policía "para explicar cómo ocurrió esta tragedia".



There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and