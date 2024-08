"Mi corazón está roto": cantante Mariah Carey pierde a su madre y su hermana el mismo día

La madre de Mariah Carey, Patricia, y su hermana Alison murieron el mismo día durante el fin de semana, según anunció la cantante estadounidense en un comunicado.

“Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana”, declaró Carey este lunes.

“Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”.

La cantante dijo que se sentía bendecida por haber pasado tiempo con su madre la semana anterior a su muerte y pidió respeto a su privacidad en estos momentos tan delicados.

Carey no dio más detalles sobre la causa de la muerte de las dos mujeres.

Su madre, Patricia, de 87 años, era una excantante de ópera y profesora de canto de ascendencia irlandesa-estadounidense.

En las memorias de Carey de 2020, The Meaning of Mariah Carey, la cantante ganadora de cinco premios Grammy detalló su complicada relación con su madre, diciendo que le había causado "mucho dolor y confusión".

Carey, de 55 años, dijo que había surgido competencia entre ellas.

Los celos profesionales "vienen con el éxito, pero cuando la persona es tu madre y los celos se revelan a una edad tan tierna, es particularmente doloroso", agregó.

Getty Images

Aún así, también habló en esas memorias del profundo amor que tenía por su madre y la incluyó en la dedicatoria del libro: "A Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que realmente hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre".

En una entrevista con Gayle King en 2022, la cantante dijo que "definitivamente" se había visto afectada por las críticas de su madre cuando estaba creciendo.

Añadió que siempre había atribuido a su madre el mérito de haberla iniciado en la música.

De la hermana de Carey, Alison, de 63 años, se sabe que estaba recibiendo cuidados paliativos antes de fallecer, según reveló un amigo de la familia citado por el Times Union, un periódico del estado de Nueva York. No trascendió la causa de la muerte.

Mariah y Alison también tenían una relación compleja.

En sus memorias, Carey escribió que estaba distanciada de su hermana Alison, así como de su hermano Morgan, y añadió que para ella "emocional y físicamente era más seguro no tener ningún contacto".

Alison demandó a Carey por US$1,2 millones de dólares tras la publicación de las memorias por "inmensa angustia emocional” y la calificó de "vengativa".

El padre de la cantante, Alfred (de ascendencia venezolana), murió en 2002 de cáncer a la edad de 72 años.

Carey es considerada una de las cantantes más exitosas del mundo.

Su sencillo All I Want For Christmas Is You es la canción navideña más vendida de una artista femenina de todos los tiempos.

Tiene el récord de la mayor cantidad de sencillos número uno de Billboard Hot 100 por parte de una artista solista con 19 canciones, ha vendido más de 220 millones de discos en todo el mundo y fue jueza en el programa de competencia American Idol.