“Mi alma está triste hasta la muerte”: Fallece hermano de Omar Cascante

El periodista Omar Cascante enfrenta una profunda pérdida tras la muerte de su hermano, Gustavo “Tocho” Cascante, quien tenía 40 años.

A través de sus redes sociales, el comunicador expresó su dolor con un breve, pero contundente mensaje: “Mi alma está triste hasta la muerte”.





La noticia también fue confirmada por su hermano, Juan José Cascante Córdoba, quien dedicó unas palabras de despedida.





​"Vuela alto, hermano. Con profundo dolor lamentamos la pérdida de nuestro hermano menor, Tocho. Daremos información de las honras fúnebres. Te amo, Gustavo Cascante”.

Horas después, la familia compartió detalles sobre las honras fúnebres e invitó a quienes deseen acompañarlos.

​“Quienes deseen acompañarnos a las honras fúnebres de nuestro amado Tocho, desde este momento estamos en la Iglesia Vida Nueva, también llamada Asambleas de Dios en Alajuela. Las honras fúnebres serán a las 3 p. m. de hoy miércoles. Infinitas gracias de corazón por sus muestras de cariño”, indicaron.







