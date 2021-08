Metallica abre su corazón y lanza disco para ayudar a damnificados

A comienzos de los noventa, un video musical de un niño aterrorizado que lucha contra sus pesadillas dio la vuelta al mundo. La canción, "Enter sandman", se convirtió en un clásico instantáneo y en un infaltable del repertorio de Metallica, una de las bandas de metal más conocidas de la escena. Treinta años después de su lanzamiento, la canción recobra vida, y con una causa noble como excusa.

Resulta que Metallica decidió lanzar al mercado una nueva versión del tema, con el único fin de ayudar a las víctimas de las inundaciones que azotaron a Renania-Palatinado y Renania del Norte-Wetsfalia, en Alemania, a mediados de julio. La información, adelantada por la revista Rolling Stone, fue confirmada este martes por Universal Music.

En 2017, Metallica formó la fundación All Within My Hands para dar cauce a su creciente preocupación por distintos problemas que aquejan a la sociedad. A esa iniciativa dedican buena parte de los ingresos obtenidos en las giras y será precisamente a través de dicha plataforma que la banda fundada por James Hetfield y Lars Ulrich hará la donación, una vez que esto sea posible. Por ejemplo, ya aportaron 250.00 dólares a la lucha contra los incendios que azotan a la costa oeste de Estados Unidos.

El single se lanzará en CD (dos versiones distintas) y vinilo (que brilla en la oscuridad) y saldrá a la venta el viernes 20 de agosto a precios que fluctúan entre los 10 y los 28 euros. El hecho de que se venderá de forma exclusiva en Alemania seguramente despertará el apetito de fanáticos y coleccionistas en otros puntos del mundo. Además de la versión remasterizada 2021 de "Enter Sandmand", el disco incluirá "Sad But True", "Of Wolf & Man" y "Breadfan", estas dos últimas grabadas en vivo en 1992 en Stuttgart. Metallica también lanzará en septiembre una reedición del Álbum Negro, con motivo del 30 aniversario.

Además, la banda trabaja en la colección "The Metallica Blacklist”, donde varios artistas, desde Elton John hasta Phoebe Bridgers, presentan sus versiones de conocidos clásicos de Metallica. La compilación se lanzará el 1 de octubre de 2021. Nuevamente, todas las ganancias serán dedicadas a distintas causas sociales.