Met Gala 2025: extravagantes atuendos de celebridades en la gala más importante de la moda

Getty Images Shakira sorprendió con un enorme vestido rosa, diseñado por Prabal Gurung.

Como cada primer lunes de mayo, las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York vieron desfilar a los nombres más grandes del espectáculo.

La ocasión: la Met Gala, el flamante evento que inaugura la exposición anual del Instituto del Vestido del museo y que desde hace décadas es una vitrina sin igual para las grandes marcas de moda.

Este año, la gala celebró la sastrería, la moda afroamericana y el dandismo. Se inspiró en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity ("Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilismo de la identidad de la diáspora negra"), de la profesora Monica L. Miller.

Entre las celebridades asistentes estuvieron Bad Bunny, Madonna, Kim Kardashian, Shakira, Nicole Kidman, Dua Lipa y Simone Biles.

Fue una gala en la que predominaron los sombreros de ala ancha, el blanco y el negro, las rayas verticales y los blazers.

Los coanfitriones de la noche fueron, por primera vez, cuatro hombres negros: el rapero A$AP Rocky, el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el actor Colman Domingo y el cantante y diseñador Pharrell Williams.

Estos fueron algunos de los looks que dejó la noche más importante del año para la industria de la moda.

Getty Images Durante la gala, se confirmó que Rihanna espera su tercer hijo.

Getty Images Bad Bunny, uno de los invitados recurrentes.

Getty Images La 11 veces medallista olímpica Simone Biles.

Getty Images Maluma junto al diseñador mexicano estadounidense Willy Chavarria.

Getty Images Rosalía junto a Olivier Rousteing, director creativo de Balmain.

Getty Images La cantante británica Dua Lipa asistió junto a su pareja, el actor Callum Turner.

Getty Images Anna Wintour, la directora de la gala dese hace casi dos décadas, con sus cuatro coanfitriones de la noche: Colman Domingo, A$AP Rocky, Lewis Hamilton y Pharrell Williams.

Getty Images La ganadora del Oscar Lupita Nyong'o en un atuendo de Chanel.

Getty Images Kim Kardashian fue una de las muchas celebridades que llevaron sombreros.

Getty Images Lana del Rey, en un diseño de Valentino.

Getty Images Charli XCX, la mente detrás de "Brat".

Getty Images Cynthia Erivo, protagonista de "Wicked".

Getty Images El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, uno de los coanfitriones.

Getty Images Madonna complementó su esmoquin con un cigarro.

Getty Images La rapera estadounidense Doja Cat.

Getty Images La legendaria Diana Ross en un vestido que llevaba bordados los nombres de algunos de sus familiares.

Getty Images Sabrina Carpenter, intérprete de éxitos como "Espresso" y "Please Please Please".

Getty Images Doechii, en un atuendo de Louis Vuitton.

Getty Images La rapera estadounidense Megan Thee Stallion.

