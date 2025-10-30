Melissa Mora vive luto: “No me queda más que llorar y llorar”
La cantante costarricense compartió en sus historias de Instagram el difícil momento que atraviesa.
La cantante y empresaria costarricense, Melissa Mora, atraviesa un difícil momento: su perrita, Julieta, murió luego de que un carro la atropellara.
Según publicó la artista vía Instagram, la perrita Salchicha murió el pasado 29 de octubre.
"He llorado demasiado, como pueden ver mis ojos. Me atropellaron a Julieta y se me murió. Algunos dirán, sí, es que estaba muy joven. Sí, yo con ella tenía muchas ilusiones de que Julieta volviera a ser mamá, de que tuviera salchichitas, de que me cuidara siempre y así es la vida", expresó la intérprete.
Frecuentemente, Mora publicaba fotos y videos con la perrita.
"Me la atropellaron, fue un accidente y ¿qué puedo hacer? Nada. Nada más que llorar y llorar", finalizó Melissa, con los ojos visiblemente conmovidos.
Según las redes sociales, Julieta llegó siendo aún una cachorra a la casa de la ramonense, el pasado abril de 2024.
Algunos seguidores agregaron comentarios a la historia de Melissa, uniéndose al dolor por la pérdida que viven ella y su hija.