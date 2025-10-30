Melissa Mora vive luto: “No me queda más que llorar y llorar”

La cantante y empresaria costarricense, Melissa Mora, atraviesa un difícil momento: su perrita, Julieta, murió luego de que un carro la atropellara.

Según publicó la artista vía Instagram, la perrita Salchicha murió el pasado 29 de octubre.

​"He llorado demasiado, como pueden ver mis ojos. Me atropellaron a Julieta y se me murió. Algunos dirán, sí, es que estaba muy joven. Sí, yo con ella tenía muchas ilusiones de que Julieta volviera a ser mamá, de que tuviera salchichitas, de que me cuidara siempre y así es la vida", expresó la intérprete.

Frecuentemente, Mora publicaba fotos y videos con la perrita.

"Me la atropellaron, fue un accidente y ¿qué puedo hacer? Nada. Nada más que llorar y llorar", finalizó Melissa, con los ojos visiblemente conmovidos.

Según las redes sociales, Julieta llegó siendo aún una cachorra a la casa de la ramonense, el pasado abril de 2024.

Algunos seguidores agregaron comentarios a la historia de Melissa, uniéndose al dolor por la pérdida que viven ella y su hija.