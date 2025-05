Melissa Mora sobre su gira de medios por Miami: "Mucha gente me dice que he tapado bocas"

La cantante costarricense Melissa Mora sigue expandiendo su carrera a nivel internacional con el lanzamiento de Busca otro amor, su más reciente sencillo en colaboración con el artista mexicano Javy Kartucho.

El tema nació tras la participación de ambos en la Teletón Costa Rica 2024, donde coincidieron por primera vez. “La química artística fue inmediata”, comentaron los artistas, y de ese encuentro surgió la idea de unir sus voces en una canción que resalta la intensidad emocional y la fuerza interpretativa del género regional.



Como parte del lanzamiento, Mora y Kartucho realizaron una gira promocional en Miami, donde fueron invitados a programas de gran alcance como Despierta América, Univisión y Radio 107.5.

"Es un sueño hecho realidad. Muchas veces ni siquiera pensamos hasta dónde podemos llegar. Estoy como que no me lo creo, entonces estoy ahí, todo se dio de una manera muy bonita, dimos lo mejor, nos empezaron a seguir más gente. Ahora el tema está en número uno en varias emisoras de radio, vamos a recibir un micrófono de oro en México, entonces todo eso tan rápido en unos meses que fue esa fusión con Javy y que sea esa explosión tan bonita para mí es increíble", indicó la ramonense a Teletica.com.

El video oficial de Busca otro amor fue grabado en un reconocido hotel de Costa Rica bajo la dirección de Wayni Alvarado. Con una estética que mezcla elegancia y melancolía, el clip retrata la tensión emocional de la letra y muestra la conexión escénica entre Mora y Kartucho.

​Javy Kartucho, quien ha colaborado con figuras del regional mexicano como Pedro Rivera, Adolfo Urías y Los Sementales de Nuevo León, elogió la versatilidad de Mora y su entrega artística.

​"Espero esta no sea la única colaboración, si Meli lo acepta. Creo que sería muy bueno, ahorita le estamos dando tiempo a este tema que apenas estamos iniciándolo, pero a mí sí me encantaría, ojalá que así sea.

"Puede ser que saquemos un nuevo 'Bam Bam'. Imagínate yo ahí meneando el bam bam con Meli (risas). Entonces sí, sí me encantaría, o sea, me encanta todo tipo de música y me encanta la música de ustedes también, entonces yo sí aceptaría mezclar un poco el ritmo de México con el ritmo de aquí de Costa Rica", agregó Javy.