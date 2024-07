Melissa Mora sobre nueva canción: “Cae como anillo al dedo, estoy muy empoderada”

La cantante costarricense Melissa Mora estrenará, en los próximos días, su nuevo sencillo Copas, canción que vendrá junto a un video musical.



Idealmente, el audiovisual verá la luz a mediados de julio, según indicó Mora a Teletica.com.



​"Esta canción la grabé en Colombia con el famoso productor colombiano Jordi Parra, quien trabaja con Jessi Uribe. El video lo grabamos la semana pasada y esperamos que estrene por ahí del 15 de julio. Me acompañaron varias chicas en mi grabación, y mi banda.

La también modelo dijo que “es tiempo de dejar las lágrimas atrás” y adelantó que le encantaría que este tema y su single anterior, Mentira, pertenezcan a un álbum.

"A mi me gusta trabajar en el hoy, pero sueño con cosas grandes. No soy la misma que en el 'Bam Bam', he crecido mucho como artista, eso fue hace como 10 años; claro, sigo perfeccionandome como artista", finalizó.