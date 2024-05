Melissa Mora sacará nueva canción con productor de Jessi Uribe

La cantante costarricense, Melissa Mora, estrenará una nueva canción con el famoso productor colombiano Jordi Parra, quien trabaja con el artista Jessi Uribe.



Así lo confirmó la modelo durante una entrevista con Teletica.com.



La ramonense recordó sus inicios con ‘A mover el bam bam’, canción que estrenó hace 11 años.

​"Desde aquel momento, he crecido mucho como artista, he recibido clases de canto y he dado todo mi esfuerzo, porque es algo que amo. Ahora estoy en otra etapa, hace un tiempo saqué mi otra canción, 'Mentira', y agradezco el apoyo de los costarricenses", resaltó.